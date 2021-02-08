نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الإثنين، 15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 3.983.197 ملايين.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 407 وفيات إضافية لتصل الحصيلة الرسمية إلى 77068.

وفي وقت سابق، رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 16048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 16627 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 أكتوبر العام الماضي عندما تم تسجيل 15971 إصابة.

وشهدت روسيا، خلال آخر 24 ساعة، تسجيل أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 22 أكتوبر العام الماضي، فيما تراجع معدل الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى منذ نهاية الخريف.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا لا تزال عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الخامس على التوالي.