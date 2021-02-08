نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2.31 مليون وفاة و106 ملايين إصابة بكورونا حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 106.1 مليون.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 106.138 ملايين، وتجاوز عدد المتعافين 59.15 مليون، في حين تجاوزت الوفيات 2.136 مليون.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.