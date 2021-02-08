قياس التحصيلي فتح التسجيل للطالبات أون لاين وموعد اختبارات الطلاب

قياس التحصيلي فتح التسجيل يعتبر موقع قياس واحد من اهم المواقع الإلكترونية السعودية من خلاله يمكنكم التسجيل بشكل بسيط وخلال دقائق معدودة، طلاب المرحلة الثانوية يمكنهم الاستعلام عن موعد تسجيل القدرات أو أجراء الاختبارات بشكل كامل، خلال الفترة الحالية قد تم بدء تسجيل الطالبات من المرحلة الثانوية يوم الاثنين الموافق 8/2/2021، وقد تم إعلان موعد بدء الاختبارات التحصيلي للذكور والإناث وخلال المقال الحالي عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقوم بتوضيح موعد بدء الاختبارات بشكل اكثر.

تم إعلان موعد التسجيل للذكور من الفترة 1 فبراير وحتي 15 مارس 2021. وكذلك الفترة الثانية للذكور من 15 مارس وحتي 12 أبريل 2021. الفترة الأولي للإناث من 8 فبراير حتي 15 مارس 2021. الفترة الثانية للإناث من 15 مارس وحتي 18 أبريل القادم 2021. يتمكن جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة التسجيل في موقع قياس وعمل الاختبارات في الموعد المحدد لها.

دخول موقع قياس لتسجيل القدرات بالنقر على تسجيل. النقر على التالي وكتابة مكان عمل الاختبارات. وكتابة مكان عمل أو تحديد مكان عمل اختبارات قياس. كتابة جميع البيانات الشخصية ودفع الرسوم إلكتروني.

تم تحديد موعد اختبارات قياس للطلاب الذكور في الفترة من 17 أبريل حتي 21 أبريل 2021 القادم. على أن يكون موعد الفترة الثانية للاختبارات في 5 يونيه حتي 9 يونيه 2021. الكثير من الطلاب والطالبات يمكنهم الحصول على نماذج اختبارات قياس والتعرف على كيفية عمل الاختبارات. يعد موقع قياس ممهد لدخول المرحلة الجامعية من خلال عمل اختبارات للطالب لقياس مدي قدراته العلمية والعملية. الهيئة العامة للتقويم والقياس هي الجهة الوحيدة المنوطة بتقييم أداء الطلاب والطالبات في مختلف المواد الدراسية والعلمية واللغات المختلفة.

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اختبار القدرات العامة هو عبارة عن اختبار خاص بطلاب المرحلة الثانوية والراغبين في مواصلة الدراسة في المؤسسات التابعة للتعليم العالي، كما انه يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم كالقدرات التحليلية والاستدلالية لجميع الطلاب وهو اختبار عبارة عن جزأين واحد اختبار لفظي والأخر اختبار رياضي بشكل كامل.