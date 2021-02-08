إعادة فتح التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد فى 5 جامعات بالسعودية ، أصبحت التكنولوجيا تحتل مكانة كبيرة فى مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها، فالتعليم عن بُعد يُعد أفضل طرق التعليم الحديثة الموجودة حاليًّا في العالم، الذي أدى إلى تطوير مهارات البحث والتفكير لدى جميع الطلاب بمراحلهم المختلفة، ويُعد مطلب ضروري لمختلف فئات المجتمع فى المملكة العربية السعودية وخاصة طلاب الجامعات.

موافقة المقام السامي بإعادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات بالسعودية

صدرت موافقة المقام السامي السعودي بإعادة فتح التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد فى 5 جامعات بالمملكة العربية السعودية، اعتبارًا من الفصل الدراسي الجامعى الثاني 1442هـ فقد تم الموافقة على إعادة فتح ( جامعة القصيم، والملك عبد العزيز، والملك سعود، وجامعة الملك فيصل، والاميرة نورة بنت عبد الرحمن مرة أخرى) ، بناءً على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية لتنمية القدرات البشرية برئاسة وزير التعليم السعودي وعددًا من الوزراء والمسئولين بالموافقة على إعادة فتح التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد فى الجامعات بعد التوصية التي تم رفعها إلى المقام الكريم بهذا الشأن.

لذا صدر قرار من وزير التعليم السعودي د. حمد بن محمد آل الشيخ تنفيذ ما جاء فى التوجيه الكريم من إعادة فتح التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد فى خمس جامعات، مؤكدًا أن هذا القرار يأتى للدعم المستمر والعناية الدائمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد الأمين لقطاع التعليم بكافة مراحله وأبناء الوطن الكريم، حيث تضمن قرار الوزيرالآتى: