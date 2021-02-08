خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن قطاع غزة سجل 56 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومى الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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