المرصد السورى: تركيا تجهز دفعة مرتزقة جديدة إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المرصد، بأن عملية تبديل "مرتزقة" من المرتقب أن تجرى خلال الساعات المقبلة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالية لأنقرة من الأراضى الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وتقدر بنحو 140 مقاتل، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبى، رغم مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان فى المؤتمر الذى نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة.