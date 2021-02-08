عاجل..التحالف العربى يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العميد الركن تركى المالكى، إن "الطائرة أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.
ودأبت مليشيا الحوثى على استهداف المدنيين فى المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التى تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
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