تواصل المظاهرات فى ميانمار والشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين

استخدمت الشرطة في ميانمار خراطيم المياه، اليوم الاثنين، لتفريق متظاهرين احتشدوا في العاصمة نايبيداو احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة، أونغ سان سو تشي، المدنية.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شخصين سقطا أرضا بعدما استخدمت ضدهم خراطيم المياه التي يعتقد أنها تحتوي على مواد كيميائية، بحسب "أ ف ب"
كما نُظمت تظاهرات في مدن عدة أخرى في البلاد، بينها رانغون، العاصمة الاقتصادية، حيث خرج أكثر من ألف شخص إلى الشارع احتجاجا على الانقلاب.
وكان عشرات آلاف البورميين تظاهروا الأحد في كل أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة، أونغ سان سو تشي، المدنية.
وهذه أكبر تظاهرات تشهدها بورما منذ "ثورة الزعفران" التي قتل خلالها العشرات على أيدي العسكريين في عام 2007.
وأوقفت السلطات الجديدة السبت خدمة الإنترنت على مستوى البلاد بالكامل تقريبا، لكن تقارير صحفية أفادت بأن الوصول إلى الشبكة العالمية استؤنف جزئيا على الأقل بعد ظهر اليوم.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، اعتقل أكثر من 160 شخصا في ميانمار منذ الانقلاب.
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