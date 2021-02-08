من قلب القاهرة.. اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل اللقاء الطارئ

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بحضور سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم في أعمال الإجتماع الطارئ المقرر عقده في وقت لاحق اليوم .
وتم خلال الإجتماع التشاوري تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة بهدف بلورة موقف عربي موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الإجتماع الطارئ.
ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.
ويبحث الوزراء في القاهرة، برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريح له، أمس الأحد، إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.
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