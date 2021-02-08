من قلب القاهرة.. اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل اللقاء الطارئ

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بحضور سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم في أعمال الإجتماع الطارئ المقرر عقده في وقت لاحق اليوم .

وتم خلال الإجتماع التشاوري تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة بهدف بلورة موقف عربي موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الإجتماع الطارئ.