رسالة واضحة وحازمة.. الاتحاد الأوروبي يعلق على زيارة بوريل لـ موسكو

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على زيارة وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل إلى موسكو،مشيرا إلى أنها كانت زيارة "صعبة لكن ضرورية".

وقالت بروكسل إن بوريل أبلغ موسكو رسالة واضحة وحازمة خلال زيارته، موضحة أنه لا يمكن الحكم على زيارة وزير خارجية الاتحاد إلى موسكو بالنجاح أو الفشل، مشددا على أن طرد دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارة بوريل يظهر استراتيجية روسيا.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل العائد من زيارة لموسكو، أمس الأحد، قد أعرب عن قلقه الكبير لرفض السلطات الروسية البدء بحوار "بناء أكثر" مع الاتحاد، داعيا القادة الأوروبيين الى "أخذ العبر من ذلك"، الأمر الذي قد يؤدي الى فرض عقوبات.

وكتب بوريل عبر تويتر لدى عودته من العاصمة الروسية أن "السلطات الروسية لم تشأ انتهاز الفرصة لإقامة حوار بناء أكثر مع الاتحاد الاوروبي. وهذا أمر مؤسف وعلينا أن نأخذ العبر منه (...) يعود الى الدول الأعضاء أن تقرر المراحل المقبلة، ونعم، قد تشمل هذه المراحل عقوبات".

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير الجاري لعرض نتائج مهمة بوريل التي استمرت بين الرابع والسابع من فبراير واتخاذ قرار في شأن الخطوات المقبلة، في ضوء رفض الكرملين مطالبة القادة الأوروبيين بالافراج عن المعارض اليكسي نافالني وطرد موسكو لثلاثة دبلوماسيين أوروبيين تزامنا مع اللقاء الذي جمع بين بوريل ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.