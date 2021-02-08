قمع متواصل.. وزارة الداخلية التركية تطلق حملة اعتقالات جديدة ضد عناصر "العمال الكردستاني"

في استمرارٍ لأعمال القمع الأمني ضد المعارضين للنظام، ذكرت وزارة الداخلية التركية، إنها بدأت عملية "أرن-8" العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (التركي) في ثلاث ولايات بجنوب البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأفادت الوزارة، بأن العملية العسكرية تجري في ولايات هطاي وغازي عنتاب وعثمانية، بمشاركة 1670 عنصرا من القوات الأمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من عمليات "أرن" هو تطهير كامل البلاد من عناصر حزب العمال الكردستاني، وهو الحزب الذي يعتبره نظام أردوغان إرهابيين، ويهاجم كل الاكراد في تركيا وأحزابهم السياسية التي تحوي أعضاء لا يعملون لمصلحة تركيا، في ظل شن النظام حملات قمع ضدهم خلال السنوات الماضية.