المالكي يبحث مع وزير الخارجية السعودي مستجدات الاوضاع بفلسطين

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والتنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ، بمقر الأمانة العامة بمبادرة مصرية أردنية، اليوم الاثنين، الذي سيؤكد على الثوابت العربية وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، لتحقيق مبدأ حل الدولتين، وأهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وأشاد المالكي بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.
وحضر اللقاء: السفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
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