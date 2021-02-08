السودان يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في مقديشو

أدانت وزارة الخارجية السودانية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو مؤخرا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأكدت وزارة الخارجية السودانية ،في بيان اليوم /الإثنين/، رفض السودان لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يهدد حياة الآمنين ويقوض جهود تحقيق الأمن والسلام والاستقرار. وأعربت وزارة الخارجية السودانية، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها مع الشعب الصومالي الشقيق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.

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