نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا: 3.96 ملايين إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 3.96 ملايين.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة 112681.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.