آلية التقديم على الديوان الملكي لطلب مساعدة

تمكين آلية التقديم على الديوان الملكي 1442 يقع على رأس قائمة الخدمات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك/ سلمان بن عبد العزيز للمواطنين في المملكة العربية السعودية، من أجل مساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة، وخصوصًا عندما قامت المملكة قبل سنوات برفع الأسعار، وفرض الضريبة المضافة على مجموعة من الخدمات، ولكن في المقابل خصصت برامج دعم، وبرامج مساعدة، من بينها طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي ولكن يشترط حتى يتم الحصول على مساعدة الديوان الملكي لتسديد الديوان أن يتم تقديم معروض للديوان الملكي يحتوي على كافة المعلومات.

آلية التقديم على الديوان الملكي

بعدما أوضحنا سابقًا خدمات مؤسسة الوليد للانسانية تسجيل مستفيد والشروط للحصل على المساعدات، فهنالك أيضً آلية مُحددة من أجل التقديم على مساعدات الديوان الملكي التي صدرت بأوامر سامية، وذلك حتى يكون هناك تنظيم، ويكون متاح الوقت للاطلاع على كافة الطلبات المقدمة إلى الديوان، فهناك آلاف من المواطنين يُقدمون لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، وتكمن الآلية في:

تجهيز معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي.

أن يتم إدراج كافة البيانات المتعلقة بالديوان، والجهة التي حصلت منها على الدين.

تقديم كافة المعلومات والبيانات التي تخص صاحب طلب المساعدة من الديوان الملكي.

أن يتم إرسال المعروض إلى الديوان الملكي من خلال البريد السعودي.

معروض لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد التحية والسلام، أذكر لكم أني أنا (ويذكر اسمه)، القاطن في (يقوم بكتابة العنوان)، في أمس الحاجة إلى الحصول على مساعدة مالية، من أجل سداد ديني، والذي حصلت عليه من خلال (يذكر جهة الدين)، وأعلم جيدًا مجهودات سيادتكم في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وأتمنى شمولي في المساعدة.

طريقة إرسال معروض للديوان الملكي

وعلى من يريد إرسال المعروض، أن يقوم بإرساله من خلال البريد السعودي، على عنوان: الهدأ 7636 – الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة بالكامل، منها ما يثبت أن هناك دين.

الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية

وقد استطاع الديوان الملكي بأوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز، تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الإعانة لصالح المواطنين أصحاب الديون، ومن يرغبون في الحصول على منحة أرض مجانية لبناء مسكن.