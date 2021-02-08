madrasati منصة مدرستي التعليمية 1442 عبر رابط مفعل من وزارة التعليم السعودية للتعليم عن بعُد

madrasati رابط منصة مدرستي التعليمية فقد بدء الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية من أجل تكملة المناهج التعليمية المقررة على الطلاب والطالبات من خلال المنصات التعليمية الجديدة، فقد اعتمدت في الفصل الدراسي الأول على تطبيق منظومة التعليم عن بعد، بعد أن تعرضت وفق سير العملية التعليمة بالعام الماضي في شهر مارس، وجاءت خطة التعليم عن بعد من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من تفشي كورونا المستجد بين الطلاب وهيئة التدريس، مما جعل الطلاب يبحثون بشكل كبير عن رابط المنصة، نحن اليوم سوف نطرح عليكم الرابط وخطوات التسجيل في المنصة.

madrasati رابط منصة مدرستي التعليمية

قد قام فريق عمل الخدمات الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم في تفعيل المنصة الإلكترونية التي أصبحت في الوقت الحالي من أبرز المنصات التعليمية في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، ويستطيع الطالب الدخول لها بأي وقت، حتى يحصل على دروسه وحصصه اليومية، حيث أن يوجد في المنصة كل ما يكون الطالب بحاجة له من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقوم الوزارة بتقديمها للطلاب، والتي تجعله تستغنى عن ذهابه للمدرسة، بظل الإجراءات المتبعة لغلق لمدارس التعليمية في المملكة، كما أنه من الممكن لجميع الطلاب السعوديين القيام الآن بتسجيل الدخول للمنصة، وقد تم البدء في الحصول على الدروس المدرسية، من خلال معلمين المدرسة التي يوجد بها الطالب دون تعقيد وعلى أن يتواصل معه بالصوت والصورة.

الرابط الرسمي للتسجيل بمنصة مدرستي

بإمكانك الآن الدخول على أكبر منظومة تعليمية في المملكة العربية السعودية وهي منصة مدرستي، إذا كنت من طلاب المدارس والتمتع بما تحمله من خدمات من خلال اتباع هذه الخطوات: