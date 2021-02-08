iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro مقارنة 2021 بين أيفون 12 برو و أيفون 11 برو

لقد هزت شركة Apple الأمور بعد إطلاق هاتف iPhone 12 Pro، حيث قدمت إصلاحًا ذا مغزى على نطاق iPhone 11 من حيث التصميم والاتصال، ومع ذلك إذا قارنا بينهما ، فيمكن القول إن أيفون 12 برو يقدم أصغر عدد من التحسينات مقارنة بالهواتف الاخرى التى اصدرتها شركة ابل، لذلك هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة الاختلاف: مقارنة بين أيفون 12 برو و أيفون 11 برو، هل الهاتف الجديد مجرد تحديث تكراري في سترة جديدة فاخرة أم أننا نبحث عن ترقية حقيقية للمستوى الاحترافي؟

يتوفر أيفون 12 برو بسعة 128 جيجا بايت مقابل 999 دولارًا / 3747.69 ريال سعودي / 15647.54 جنية مصري.

وسيتعين على أولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من التخزين دفع 1099 دولارًا / 4122.83 ريال سعودي/ 17213.86 جنية مصري مقابل 256 جيجا بايت

أو 1299 دولارًا أمريكيًا. / 4873.12 ريال سعودى/ 20329.35 جنية مصري 2219 مقابل 512 جيجا بايت.

iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro سعر كل منهما

بدأ سعر أيفون 11 برو عندما تم إطلاقه في 20 سبتمبر 2019 ، بسعر 999 دولارًا / 3747.69 ريال سعودي / 15647.54 جنية مصري. هذا كان بسعة تخزين 64 جيجا بايت ، وهو نصف نقطة البداية لخليفته.

حيث لم يعد بإمكانك شراء أيفون 11 برو مباشرة من متجر Apple ، ولكن يمكن الحصول عليه من بعض بائعي التجزئة الخارجيين. الالوان ستكون قليله وقد لن تعجبك، ولكنك ستجده بسعر مخفض عند البيع.

مقارنة بين عمر البطارية

كان عامل الشكل النحيف لجهاز أيفون 12 برو آثار جانبية مؤسفة في شكل بطارية 2815 مللي أمبير في الساعة. هذا أصغر من خلية 3046 مللي أمبير داخل أيفون 11 برو.

إذا كنت تعتقد أن شركة ابل يمكنها التغلب على هذا التراجع المادي من خلال تحسين كفاءة وحدة المعالجة المركزية والبرامج، فستكون مخطئًا، تعترف الشركة ابل بأن جهاز أيفون 12 برو يدوم ساعة واحدة أقل من أيفون 11 برو عندما يتعلق الأمر بتشغيل الفيديو.

فيما يتعلق بتجربتنا العملية الخاصة ، وجدنا أن أيفون 12 برو قادرًا على الاستمرار ليوم كامل وثانيًا عندما لم نقم بصعوبة كبيرة عليه ومع ذلك، عندما خرجنا واستخدمنا الهاتف بكثافة ، كان أداءه أسوأ من أيفون 11 برو، يمثل 5G استنزافًا ثقيلًا أيضًا ، إذا كان بإمكانك الوصول إليه.

أضافت شركة Apple طريقة جديدة مثيرة للاهتمام لإعادة الشحن باستخدام أيفون 12 برو، حيث أعادت استخدام معيار MagSafe القديم لإنتاج شاحن لاسلكي ممغنط. إنه يعمل إلى حد ما مثل الشحن اللاسلكي Qi، ولكن هذه المرة يتم تثبيت قرص الشحن المصمم لهذا الغرض في مكانه على ظهر الهاتف.

مقارنة بين الكاميرا

قامت شركة ابل بتحسين أجهزة الكاميرا الخاصة بـ أيفون 12 برو قليلاً فقط على أيفون 11 برو.