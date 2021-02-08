أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يرأس اجتماعاً لرؤساء المؤسسات الإعلامية

الأمين العام المساعد يرأس اجتماعاً لرؤساء المؤسسات الإعلاميةرأس الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لرؤساء المؤسسات الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، خصص لمناقشة آخر المستجدات والأوضاع على الساحة التنظيمية والإعلامية.

وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر أهمية أن يواصل الإعلام المؤتمري دوره الوطني في مواجهة العدوان الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات على شعبنا اليمني منذ العام 2015م، ومواصلة تجديد مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية والثابتة في الانحياز إلى الشعب اليمني وحقه في الدفاع عن بلده ووحدته وسيادته واستقلاله.

وأشاد جابر غالب بصمود وثبات الإعلاميين المؤتمريين خلال السنوات الماضية وتلاحمهم مع بقية زملائهم في وسائل الإعلام الوطنية في فضح جرائم العدوان وما يعانيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم، رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهونها وأيضاً شحة الإمكانيات مقارنةً بما يملكهُ إعلام العدوان ومرتزقته.

هذا وناقش الاجتماع بشكل مفصل أوضاع وسائل الإعلام المؤتمرية وخطط العمل الإعلامية للعام الجاري 2021م والسبل الكفيلة بتنفيذها بالشكل المطلوب، وفقاً للتوجهات وتوجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلةً برئيسه الشيخ صادق بن أمين ابوراس.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ ازاءها القرارات المناسبة.