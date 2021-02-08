أخبار اليمن : استمرار خروقات العدوان بالحديدة واستشهاد وإصابة مواطنين

استمرار خروقات العدوان بالحديدة واستشهاد وإصابة مواطنيناستمرت قوى العدوان في تصعيد خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب أربعة مواطنين في محافظتي صعدة وصنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 243 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و التحيتا ومحاولة تسلل في الجبلية و 46 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 345 قذيفة و155 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات 11 غارة لطيران تجسسي على شارع الـ50 وحيس والفازة والدريهمي وتحليق 25 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 و الجاح والفازة والتحيتا والجبلية والدريهمي .

وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأكد المصدر استشهاد طفلة وإصابة اثنتين نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

