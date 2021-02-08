أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي بوفاة على شرف

الامين العام المساعد يعزي بوفاة على شرفبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الكابتن بحري علي حميد شرف، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالكفاح والعمل والعطاء تجاه وطنه ومجتمعه.

واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجالات المياه والكهرباء والاسكان والتخطيط والحضري، من خلال المناصب الرسمية التي تقلدها طوال مسيرته العملية، وكانت له بصماته في العمل الإنساني والإجتماعي.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى المهندس صالح حميد شرف، والى نجل الفقيد نبيل علي حميد شرف، وكافة آل شرف بمحافظة حجة، عبّر الأمين العام المساعد عن خالص العزاء وعظيم المواساة، بهذا المصاب.

مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”

