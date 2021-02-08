إسرائيل تطلب أسلحة وطائرات بـ 9 مليارات دولار من واشنطن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "i24 news"، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلى على خطة الجيش الإسرائيلى لشراء الأسلحة والطائرات من الولايات المتحدة، على الرغم من معارضة وزارة المالية بعد 3 ساعات من النقاشات بسبب طريقة تمويل الصفقة.
وبحسب الموقع العبرى، فمن المقرر أن تحصل إسرائيل فى اطار هذه الصفقة على مروحيات من طراز "تشينوك" أو "SH53K"، وطائرات حربية من طراز "F-35"، و"F-16"، وآلاف القنابل، والأسلحة المتطورة، والمدفع الجديد "هايتن"، الذى طورته الولايات المتحدة وإسرائيل معًا.
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