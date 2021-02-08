جدة - نرمين السيد - وعبر تغريدة عبر تويتر، كتب لوكوك فى وقت متأخر من أمس الأحد: "سأعود قريبًا إلى المملكة المتحدة لقضاء مزيد من الوقت مع أسرتى"، مؤكدًا أنه سيستمر فى منصبه حتى يختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خليفة له.
يذكر أن البريطانى لوكوك تولى منصبه منسقًا للشؤون الإنسانية والإغاثة فى الأمم المتحدة منذ 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.