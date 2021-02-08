استقالة منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وعبر تغريدة عبر تويتر، كتب لوكوك فى وقت متأخر من أمس الأحد: "سأعود قريبًا إلى المملكة المتحدة لقضاء مزيد من الوقت مع أسرتى"، مؤكدًا أنه سيستمر فى منصبه حتى يختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خليفة له.

يذكر أن البريطانى لوكوك تولى منصبه منسقًا للشؤون الإنسانية والإغاثة فى الأمم المتحدة منذ 2017.