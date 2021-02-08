جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "الصحيفة" المغربية، تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تمكنت من إنقاذ 10 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى المنطقة فى تطوان، لتلقى الإسعافات الضرورية.
كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 24 شخصا على الأقل بمعمل للنسيج غمرته مياه الأمطار فى المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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