مقتل 24 شخصا على الأقل بمعمل للنسيج غمرته مياه الأمطار فى المغرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "الصحيفة" المغربية، تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تمكنت من إنقاذ 10 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى المنطقة فى تطوان، لتلقى الإسعافات الضرورية.

كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.