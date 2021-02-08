مقتل 19 شخصًا فى هجومين لمسلحين شمال غرب نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مفوض الشؤون الداخلية فى ولاية كادونا، صامويل أروان، فى بيان، إن "المدنيين قتلوا على أيدى عصابات مسلحة فى قرية كوتيمشى فى بيرنين جوارى وقرية كوجينى فى كاجورو"، لافتًا إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 19 شخصًا حتى الآن.
وأشار بيان للسلطات النيجرية إلى أن "عدة قرويين آخرين أصيبوا بالرصاص"، موضحًا أن أفراد العصابة وصلوا على متن دراجات نارية إلى كوتيمشى، حيث نهبوا عدة متاجر وقتلوا 14 شخصا وأصابوا آخرين، بينما أشار سكان إلى مقتل 19 شخصا خلال هذا الهجوم.
كما اقتحم مسلحون قرية كوجينى فى اليوم نفسه، فقتلوا 5، وأحرقوا منازل ومستودعات وكنيسة، حسب بيان ولاية كادونا.
ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف تشنها عصابات مرتبطة بجماعات جهادية متطرفة، منذ حوالى عشر سنوات، وتنتشر عمليات الخطف مقابل فدية وسرقة الماشية، حيث تختبئ العصابات فى مخيمات غابة روجو الممتدة عبر 4 ولايات شمال ووسط البلاد.
وبحب التقارير، سقط فى نيجيريا أكثر من 8 آلاف قتيل منذ 2011 جراء أعمال العنف، إضافة إلى إرغام أكثر من 200 ألف على الفرار من منازلهم حتى مايو 2020.
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