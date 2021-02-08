مصرع 24 شخصا في مصنع غمرته مياه الأمطار بالمغرب

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصرع 24 شخصًا على الأقل بمصنع للنسيج غمرته المياه في المغرب.

ووفقًا لوسائل إعلام مغربية، قالت السلطات المحلية لولاية طنجة، إن وحدة صناعية سرية للنسيج متواجدة بمرآب بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، حدث لها تسرب لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية والخدمة المدنية، لإنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما تم انتشال 24 جثة، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

وقال موقع "طنجة 7"، إن السلطات المختصة فتحت تحقيقًا في الأمر، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث.