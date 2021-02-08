وزير الخارجية القطري يزور لبنان.. غدا

أعلنت السفارة القطرية في بيروت، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور غدًا الثلاثاء، لبنان.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية القطري، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا.

كما من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في القصر الجمهوري ببعبدا بعد لقائه عون.

وكان آل ثاني زار لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث أجرى جولة واسعة في لبنان، والتقى بعدد من المسؤولين في السلطة وحزب الله.