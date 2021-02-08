بعد قرار جنوب أفريقيا بوقف استخدامه.. بوريس جونسون يدافع عن لقاح أسترازينيكا

علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، على فعالية لقاح أسترازينيكا، في أعقاب قرار جنوب إفريقيا تعليق استخدامه.

وأكد جونسون ثقة المملكة المتحدة في جميع اللقاحات التي تستخدمها، وأنها ستوفر الملاذ الآمن من كورونا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن كل اللقاحات المستخدمة فعالة في الحماية من الوفاة والحالات الخطيرة.

وأوضح جونسون أن المملكة المتحدة نعتمد على رقابة الحدود لخفض عدد الإصابات الوافدة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت جنوب أفريقيا، صباح اليوم الاثنين، وقف طرح لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» بعد أن أظهرت دراسة أجرتها جامعة ويتووترسراند، نتائج مخيبة للآمال ضد متغير الفيروس الجديد. وعلى ارغم من ذلك، فقد أعلنت بريطانيا أن اللقاح ما زال يوقف الموت والمرض الخطير.

وقال باحثون من جامعة ويتواترسراند وجامعة أكسفورد إن السلالة مسؤولة عن 90 % من حالات كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا. ووجدت الدراسة، التي شملت حوالي 2000 شخص، أن اللقاح يوفر "الحد الأدنى من الحماية" ضد الحالات الخفيفة والمتوسطة من «كوفيد-19».

وقال البروفيسور شابير ماضي، كبير الباحثين في تجربة أسترازينيكا في جنوب إفريقيا، إن تشابه اللقاح مع اللقاح الذي أنتجته شركة جونسون آند جونسون ، والذي قلل المرض الشديد بنسبة 89٪ ، يشير إلى أنه لا يزال يمنع المرض الخطير أو الوفاة.

وأوضح أن الدراسة لم تكن قادرة على التحقيق في فعالية اللقاح في الوقاية من الإصابات الأكثر خطورة، حيث كان متوسط ​​عمر المشاركين 31 عامًا؛ وبالتالي لا يمثلون الفئة السكانية الأكثر عرضة لخطر الأعراض الشديدة من الفيروس.

وكانت جنوب أفريقيا قد تلقت مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، وكان من المقرر أن تبدأ بتلقيح سكانها، الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن إصابة 147 شخصا بالسلالة المتحورة الجنوب أفريقية المثيرة للقلق.

وقال وزير شؤون الصحة البريطاني إن المملكة المتحدة قد تحتاج لزيادة جرعات اللقاح للتعامل مع التحورات.