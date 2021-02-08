خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

عاودت الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بالمملكة العربية السعودية، الارتفاع، بعد أن شهدت انخفاضًا نسبيًا أمس الأحد.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، في بيانها اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 370634 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 298 حالة تعاف جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 361813 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6406 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2415، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 401 حالة.