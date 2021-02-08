نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انسحابها في عهد ترامب.. أمريكا تعود إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عودة أمريكا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، بعد انسحابها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لشبكة سي إن إن.

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

