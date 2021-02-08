تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات الناقلة لماتش الأهلي والبايرن

تردد قناة بين سبورت المفتوحة hd، يبحث الآلاف من العرب بشكل عام والمصريين بشكل خاص اليوم عن تردد هذه القناة الرائعة التي تنقل مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ مجانا للمشاهدين كما أنها أيضا نقلت مباراة النادي الأهلي السابقة والتي فاز فيها على نظيره الدحيل القطري ليتأهل مباشرة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لملاقاة بطل اوروبا العملاق البافاري بايرن ميونيخ، ومنذ إعلانها بث مباريات كأس العالم للأندية مجانا والبحث يزداد عن هذه القناة يوما بعد يوم وذلك لما تعنيه الفرق العربية لمحبيها ومشجعيها حيث يأمل الجميع أن يرفعوا رؤوس الأندية العربية في هذه البطولة المقامة في دولة قطر حيث يستضيفها نادي الدحيل القطري الذي تمكن أمس من الفوز بالمركز الخامس وذلك على حساب نادي أولسان الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي في مباراة شهدت أداء رائعا من طرف النادي القطري، ويسرنا أن نقدم لكم الترددات الصحيحة للقناة وعلى جميع الأقمار الصناعية ي التي تبث عليها كما يمكنكم مشاهدة المباراة على قناة الكاس القطرية وأيضا على قناة مكسبي الناقلتين لبطولة كأس العالم للأندية 2021.

قناة بي ان سبورت المفتوحة تعتبر من القنوات الرياضية في العالم العربي الغنية عن التعريف حيث لا يستمتع المشاهد بالمباريات العالمية في الدوريات الخمس الكبرى إلا من خلالها حيث تستحوذ على أعظم البطولات الرياضية العالمية، كانت تعرف في السابق بقناة الجزيرة الرياضية وهي الناقلة لكأس العالم في العام 2010 المقامة آنذاك في جنوب إفريقيا، في عام 2013 انفصلت عن قناة الجزيرة وأصبحت تعرف بمجموعة بي ان الإعلامية التي تضم عشرات القنوات الفضائية في عديد المجالات مثل الرياضة و الأطفال والأفلام وكذلك البرامج الوثائقية ونالت استحسان ملايين العرب من كل مكان ولاحتكارها لأهم البطولات العالمية أصبح لا ملجأ إلا إليها، تضم القناة طاقما إعلاميا متميزا إضافة إلى معلقين أفذاذ يجعلون المباراة أكثر حماسا، وهي الناقل الحصري لكأس العالم للأندية هذه السنة، وهذا تردد قناة بين سبورت المفتوحة الجديد دون أي إنقطاع في البث إشارة قوية جدا وبجودة عالية الوضوح.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الجديد

القمر نايل سات التردد 11054 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 التصحيح 2/3

القمر سهيل سات التردد 11566 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

برامج القناة والبطولات التي تبثها

تعرض قناة بين سبورت المفتوحة بالإضافة إلى مجموعة قنوات بي ان الأخرى عددا من البرامج المهمة جدا لعشاق كرة القدم، فعلى تمام الساعة الواحدة فجرا بتوقيت مكة المكرمة يوميا يتم بث برنامج الحصاد الرياضي الذي يعتبر نشرة إخبارية مفصلة لعرض جميع أخبار الرياضية يوميا بالإضافة إلى ملخص عن كل مباراة للفرق القوية في الدوريات الخمس الكبرى، يعرض على شاشة القنوات بعض البرامج الأخرى المهتمة بأخبار اللاعبين والبرامج التي تسلط الضوء على كرة القدم في دولة محددة، فضلا عن المقابلات القصيرة مع عدد من أبرز النجوم الحاليين، القناة تملك عددا لا حصر له من البطولات العالمية المهمة جدا حيث يمكن مشاهدة أقوى الدوريات الأوروبية والعالمية من خلالها، فهي مالك لحقوق بث الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا وآسيا وإفريقيا وكأس العالم للأندية فضلا عن بطولة كأس العالم المقبلة وأمم إفريقيا إلى غير مما لا يمكن حصره في كرة القدم وحدها أحرى التنس وكرة السلة وغيرها من الرياضات الأخرى فبين سبورت هي موطن كرة القدم، وهذا أحد الأسباب لازدياد البحث يوميا عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمشفرة.

مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ

لا حديث. الآن لعشاق كرة القدم العرب سوى مباراة الأهلي المصري ضد بايرن ميونيخ الألماني هذه المباراة التي يتمنى الجميع أن يفوز بها الاهلي رغم أن الفريق البافاري قوي جدا إلا أن لا مستحيل في كرة القدم، ستطلق المباراة بعد ساعات فقط من الآن على تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ونظرا لأهميتها قدمنا لكم في هذا التقرير تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة للمباراة.