التسجيل في اختبارات قياس 1442، تشهد بوابة قياس أو المركز الوطني للقياس، بحثاً مكثفاً من قبل الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، وخاصة الطالبات من أجل التسجيل في اختبار التحصيلي عبر بوابة قياس “المركز الوطني للقياس” حيث بدأت منذ صباح اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021 عملية التسجيل في اختبار قياس عبر قياس للبنات في الصف الثالث الثانوي في المملكة، حيث يعد اختبار قياس التحصيلي أساسياً في القبول بالجامعات في المملكة، وبدون اختبار قياس التحصيلي لن يستطيع الطلبة والطالبات في الثانوية العامة في المملكة من الالتحاق بالجامعات، كما أن المعدل الذي يحصل عليه الطلبة والطالبات في نتيجة اختبار قياس التحصيلي، هو الذي يتم الاعتماد عليه في توجيه الطالب أو الطالبة لدراسة مجال معين بالجامعات، ولهذا تنبع أهمية قياس التسجيل في اختبار التحصيلي 1442.

التسجيل في اختبارات قياس 1442-2021

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب المسئولة عن اختبار قياس التحصيلي 1442، للبنات التسجيل عبر قياس في الاختبار التحصيلي 1442 وذلك بداية من اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير ويمكن معرفة مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1442عبر قياس ، حيث بدأ الطلاب الذكور عبر قياس التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 الأسبوع الماضي ويمكن التسجيل عبر بوابة قياس في اختبار التحصيلي 1442 وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية :-

* الدخول على بوابة قياس

* إدخال رقم السجل المدني ثم الرقم السري والضغط على التحقق.

* من الجهة الأخري يتم اختيار نوع الاختبار وهو الاختبار التحصيلي ثم اختيار ورقي أم محوسب وكذلك تحديد مكان الاختبار.

* يجب على الطالبات تغيير الصف الدراسي في قياس من الثاني إلى الثالث الثانوي حتى يتمكنوا من التسجيل في اختبار قياس التحصيلي 1442، ويجب عليهم التسجيل في الفترتين الأولي والثانية.

يذكر أن اختبار قياس التحصيلي الهدف منه تقدير الحصيلة العلمية لدي الطالبات في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات وأسئلة الاختبار تتوزع على ما تحصلن عليه الطالبات في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي بنسب 20% ، 30%، 50%، واختبارات قياس هي اختبارات ليست سهلة، حيث أنها عبارة عن اختبارات في القدرة المعرفية للطلاب كما أشرنا سابقاً على ما تحصل عليه الطلاب في الصفوف الثلاث من المرحلة الثانوية.