مصر والأردن: القضية الفلسطينية على رأس الأولويات العربية

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية، مشددا على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القضية الفلسطينية ستظل على رأس الأولويات العربية، مضيفا أن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على تسيير عملية التفاوض.
وأكد شكري على حرص مصر على استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". كما أكد شكري ضرورة التكاتف العربي لدعم القضية الفلسطينية.
أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فقال إن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام في المنطقة، داعيا إلى إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام في المنطقة.
كما دعا، الصفدي إلى حشد موقف دولي فاعل بوجه الإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك إشارات إيجابية من إدارة بايدن بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد الوزير الأردني على أن بلاده تطمح إلى سلام شامل ودائم وشرط تحقيقه زوال الاحتلال، داعيا إلى إيجاد عمل عربي ممنهج لحماية المقدسات في القدس.
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