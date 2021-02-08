مقتل 6 من قوات الأمن فى هجومين بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال محمد ناصر نزارى عضو مجلس الإقليم، إن الاشتباك الأول وقع بعدما هاجمت عناصر طالبان موقعا أمنيا فى منطقة آب كمارى ما أسفر عن مقتل 5 أفراد أمن وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أن الاشتباك الثانى استهدف مقرا للقوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطنى فى قلعة ناو عاصمة الإقليم، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوة الأمن وإصابة 3 آخرين.

وتشهد أفغانستان مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلى حركة طالبان التى استولت فى السابق على مساحة كبيرة فى المناطق الريفية من البلاد وشنت هجوما على المدن الكبرى.