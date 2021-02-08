الكويت تقترب من عتبة الألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التى تحتاج إلى دخول المستشفيات والعناية المركزة.





وسجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 170.998 حالة، فى حين تم تسجيل حالتى وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 966 حالة، كما تم شفاء 445 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 161.538 حالة. وفى وقت سابق، أكدت مصادر صحية أن تشديد الرقابة يجب أن يتركز كذلك على الأعراس وغيرها من المناسبات والتجمعات التى باتت تشكل بؤرا خطيرة لنشر العدوى بالوباء من حيث لا يدرى المشاركون فيها.

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