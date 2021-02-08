جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السايبر فى إسرائيل، اليوم الإثنين، عن تعرض عدد من الشركات الإسرائيلية لهجوم سيبرانى "إلكترونى" واسع، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إسرائيل: هجوم سيبرانى على شركة الصناعات الجوية ضمن عدد من الشركات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.