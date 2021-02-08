حشود إثيوبية وسودانية قرب منطقتين حدوديتين

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الحدود بين البلدين شهدت اشتباكات دامية الشهر الماضى، ما دفع السلطات السودانية إلى تكثيف تعزيزاتها. فى حين أعلنت إثيوبيا أنها لن تجرى محادثات حدودية مع السودان، حتى انسحاب قوات الخرطوم من الأراضى المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذى أدى إلى الاشتباكات.

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