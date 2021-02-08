بروكسل: بوريل أبلغ موسكو رسالة حازمة

جدة - نرمين السيد - قال الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، إن زيارة وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، إلى موسكو كانت صعبة لكنها ضرورية، مؤكدًا على أن طرد دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارة بوريل يظهر استراتيجية روسيا.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال بيان الاتحاد الأوروبى، إن بوريل أبلغ موسكو رسالة واضحة وحازمة خلال زيارته. فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على أن تصريحات بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التى أعلن عنها فى روسيا، قائلة: "فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة، فهى تتعارض بشدة مع تصريحاته التى أدلى بها فى المؤتمر الصحفى فى موسكو". وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية، أشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "الجانب الروسى علق على نتائج المفاوضات فى مؤتمر صحفى بحضوره، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور، وهو قام بذلك".

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