الصناعات الجوية بينها.. إسرائيل تتعرض لهجوم سيبراني واسع

أعلنت هيئة السايبر الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تعرض عدد من الشركات لهجوم سيبراني واسع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عدة شركات في الولايات المتحدة والهند وإسرائيل" تعرضت لهجوم إلكتروني خلال الساعة الماضية، من بينها شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، سيطر خلالها المهاجمون على أجهزة الكمبيوتر.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، استهدف هجوم إلكتروني سيبراني، شركة Ness Digital Engineering التي تعمل في إسرائيل والولايات المتحدة والهند، وفقًا لما ذكرته مستشارة الأمن السيبراني إينات ميرون.

لكن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم ربما بدأ في إسرائيل ثم امتد إلى فروع نيس الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال مصدر مطلع على الأمر: "هذا حدث مهم.. بدأ بكثافة عالية الليلة الماضية.. هناك فوضى حاليًا ونحاول إبقائه بعيدًا عن الأنظار ، مع فرق التدخل بالشركة".

وعن تأثيره واستهدافه لعملاء الشركة، أشار المصدر إلى أنه في الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير على العملاء.