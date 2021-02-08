السعودية.. قرار عاجل بإغلاق 10 مساجد بسبب كورونا

وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إغلاق مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم، وذلك بعد إصابة مدير الإدارة و6 من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.
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وذكرت الوزارة في بيان أنها باشرت خلال يومين إغلاق 5 مساجد بمنطقة الرياض، 3 منها في محافظة حريملاء، ومسجدين في كل من الأفلاج والدلم.
كما أغلقت الوزارة مسجدا بمحافظة المندق في منطقة الباحة، ومسجدا بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، فضلا عن 3 مساجد في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.
وبحسب الوزارة، يستمر إغلاق المساجد للتعقيم ر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق.
وأوضحت أنه بعد التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.
وطالبت الوزارة كافة المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، بينها ارتداء الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.
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