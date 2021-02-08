بعد إعلان تسلا.. قفزة غير مسبوقة لـ عملة البيتكوين

قفزت عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بشكل غير مسبوق، بعد إعلان من شركة "تسلا"، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، لامست البيتكوين الـ 44 ألف دولار، بعدما أعلنت "تسلا" استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير الماضي.
وقالت الشركة الأمريكية إنه من المتوقع أن تبدأ في قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أنها قد "تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل"، ويأتي ذلك في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفعت العملة الرقمية، إلى مستوى 43625 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسي جديد.
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