نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في "داعش" بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاثنين، إرهابيًا يدير مواقع إلكترونية لتنظيم "داعش" في منصات التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الاستخبارات العراقية بيانًا قالت فيه: "بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من القبض على إرهابي في منطقة الزاب بمحافظة كركوك في شمال البلاد".

وأضاف البيان: "الإرهابي كان يقيم في تركيا ويدير حسابات وهمية لداعش على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا".

وأوضح البيان، أن "الملقى القبض عليه يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يدعوان الأمم المتحدة لبحث الوضع في ميانمار

دعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لبحث الوضع في ميانمار.

وقد استخدمت الشرطة في ميانمار، المياه لفض إضراب ينظمه العمال في أنحاء البلاد، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

تظاهر عشرات الآلاف في ميانمار لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتقاله الزعيمة أون سان سو تشي رئيسة البلاد والمستشارة وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

وقد تقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي، ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.