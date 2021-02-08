نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصومال تعلن تحطم طائرة شحن في جنوب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحطمت طائرة شحن، اليوم الاثنين، في ولاية جيدو بجنوب الصومال، حسبما أعلنت وسائل إعلام صومالية.

ووقع الحادث، بالقرب من مدينة جارباهاري التابعة لوالاية جيدو، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الحادث، وما إذا كان أسف عن قتلى وجرحى، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصومالية، مقتل أربعة أشخاص، جراء تفجير استهدف سيارة كانت تقلهم في العاصمة مقديشو.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، القتلى هم نائب رئيس منطقة (غرسبالي) في الشؤون الأمنية والسياسية، علي محمد معلم، ورئيس شبابها، عبد الرشيد دبد، واثنان من الحراس.

وتعرضت سيارة المسؤولين، لتفجير نتج عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق، ما أدى إلى مقتلهم.