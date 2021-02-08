لينك تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات تحميل برامج موقع madrasti التعليمية لجميع الطلاب

تسجيل منصة مدرستي 1442 التعليمية والتي يتزايد حولها اعداد كبيرة من الطلاب وذلك للاستفادة من كم الدروس الهائلة المعروضة على الموقع مدرستي التعليمي وذلك لتحميل دروس التي جاءت لخدمة طلاب الفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب قرارات وزارة التعليم السعودية باستئناف الدراسة بشكل الكتروني عن بعُد من خلال تحميل كم هائل من الفيديوهات التعليمية على الموقع، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات التسجيل على الموقع.

تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442

اشارت وزارة التعليم السعودية على تفعيل موقع مدرستي التعليمية وذلك للاستكمال الدراسة من داخل منازل الطلاب عن بعُد فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وكون موقع مدرستي يعمل بشكل رائع على خلف بيئة افتراضية لمساعدة الطلاب على تعليمهم عن بعُد وذلك من خلال عرض كم هائل من البرامج والايقونات التعليمية والتي تساعد جميع السابق لهم التسجيل على الموقع من متابعة برامجهم التعليمية دون اي مشكلة، مع حلقة من حلقات التواصل التي تخلقها مدرستي مابين الطلاب والسادة المعلمين وذلك لتحميل الدروس والاستفسار عن اي سؤال يرغب الطالب بالتواصل مع معلمه حوله، وعدد كبير من الخدمات التي ستجدونها على موقع مدرستي، ولذلك سنستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم اقرا نيوزالاخباري خطوات التسجيل الصحيحة على المنصة على نحو خطوات وطرق نستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال.

بامكانكم الان فتح منصة مدرستي التعليمية

وادخال اسم المستخدم ، كلمة السر

النقر على ايقونة تسجيل وبهذا ستحصل على كم هائل من المعلومات للتعلم عن بعُد ولخدمة جميع طلاب المملكة العربية السعودية.

خطوات تسجيل منصة مدرستي التعليمية