مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern القنوات الناقلة المجانية بي إن HD قناة الكأس 3 HD

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مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern والقنوات الناقلة المجانية المفتوحة اليوم موعد الإثارة والمتعة في الدور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتقام مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، وسنتناول مع متابعي موقع ثقفني موعد مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern والقنوات الناقلة للقاء اليوم، فقد أعلنت شبكة قنوات الكأس سبورت القطرية أن قناة Alkass HD3 بإذاعة بصورة مفتوحة مجانية بدون تشفير،ويقوم بالتعليق على المباراة على قناة الكأس المُعلق “أحمد الطيب”، كما أعلنت شبكة قنوات بين سبورت عن قيام قناة beIN Sports HD1 ببث المباراة، ويعلق عليها المُعلق “على محمد علي”موعد مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern القنوات الناقلة المفتوحة المجانية مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021
أما عن مشوار الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2021، فقد فاز الأهلي على فريق الدحيل القطري في دور الثمانية التمهيدي بهدف دون رد، وأحرز هدف الفوز للأهلي اللاعب “حسين الشحات”، وذلك في الدقيقة 30 من عمر المباراة، وكان هدف التأهل للدور نصف النهائي، حيث يواجه النادي الأهلي اليوم البايرن الألماني في المباراة قبل النهائية، حيث يتابع هذه المباراة عشاق الساحرة المستديرة بشغف بالغ.تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD “مفتوحة مجانية” الناقلة مباراة الأهلي اليوم
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Atlantic Bird 2
|8 غربا
|11054
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|مفتوح
|Arabsat 2C/2D/3A
|26 شرقا
|11566
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|مفتوح
|Astra 3A
|23.5 شرقا
|11565
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 8 West A
|8 غربا
|11013
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|11547
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|الترددات الفضائية والأرضية
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
- حراسة المرمي: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن شرف – محمد هاني
- خط الوسط المدافع: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات
- خط الوسط المهاجم: محمد مجدي قفشة – طاهر محمد طاهر.
- حراسة المرمى: مانويل نوير
- خط الدفاع: بنيامين بافارد- بواتينج- دافيد ألابا- ألفونسو ديفيز
- خط الوسط: جوشوا كيميتش- مارك روكا- مولر- كومان- جنابري
- الهجوم: ليفاندوفسكي
- عام 1977 في لقاء ودي، وفاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأهلي كلا من النجم محمود الخطيب، وشريف عبد المنعم.
- عام 2012 في مباراة ودية بقطر فاز يايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي بايرن اللاعب الكرواتي أوليتش، وأحرز هدف الأهلي اللاعب محمد بركات.
الوسوم
مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern والقنوات الناقلة المجانية المفتوحة اليوم موعد الإثارة والمتعة في الدور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتقام مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، وسنتناول مع متابعي موقع ثقفني موعد مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern والقنوات الناقلة للقاء اليوم، فقد أعلنت شبكة قنوات الكأس سبورت القطرية أن قناة Alkass HD3 بإذاعة بصورة مفتوحة مجانية بدون تشفير،ويقوم بالتعليق على المباراة على قناة الكأس المُعلق “أحمد الطيب”، كما أعلنت شبكة قنوات بين سبورت عن قيام قناة beIN Sports HD1 ببث المباراة، ويعلق عليها المُعلق “على محمد علي”موعد مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern القنوات الناقلة المفتوحة المجانية مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021
أما عن مشوار الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2021، فقد فاز الأهلي على فريق الدحيل القطري في دور الثمانية التمهيدي بهدف دون رد، وأحرز هدف الفوز للأهلي اللاعب “حسين الشحات”، وذلك في الدقيقة 30 من عمر المباراة، وكان هدف التأهل للدور نصف النهائي، حيث يواجه النادي الأهلي اليوم البايرن الألماني في المباراة قبل النهائية، حيث يتابع هذه المباراة عشاق الساحرة المستديرة بشغف بالغ.تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD “مفتوحة مجانية” الناقلة مباراة الأهلي اليوم
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Atlantic Bird 2
|8 غربا
|11054
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|مفتوح
|Arabsat 2C/2D/3A
|26 شرقا
|11566
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|مفتوح
|Astra 3A
|23.5 شرقا
|11565
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat 8 West A
|8 غربا
|11013
|أفقي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|11547
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 2/3
|إرديتو 2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|الترددات الفضائية والأرضية
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2A
|26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
- حراسة المرمي: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن شرف – محمد هاني
- خط الوسط المدافع: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات
- خط الوسط المهاجم: محمد مجدي قفشة – طاهر محمد طاهر.
- حراسة المرمى: مانويل نوير
- خط الدفاع: بنيامين بافارد- بواتينج- دافيد ألابا- ألفونسو ديفيز
- خط الوسط: جوشوا كيميتش- مارك روكا- مولر- كومان- جنابري
- الهجوم: ليفاندوفسكي
- عام 1977 في لقاء ودي، وفاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأهلي كلا من النجم محمود الخطيب، وشريف عبد المنعم.
- عام 2012 في مباراة ودية بقطر فاز يايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي بايرن اللاعب الكرواتي أوليتش، وأحرز هدف الأهلي اللاعب محمد بركات.
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