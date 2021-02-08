مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern القنوات الناقلة المجانية بي إن HD قناة الكأس 3 HD

مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern والقنوات الناقلة المجانية المفتوحة اليوم موعد الإثارة والمتعة في الدور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتقام مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، وسنتناول مع متابعي موقع ثقفني موعد مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern والقنوات الناقلة للقاء اليوم، فقد أعلنت شبكة قنوات الكأس سبورت القطرية أن قناة Alkass HD3 بإذاعة بصورة مفتوحة مجانية بدون تشفير،ويقوم بالتعليق على المباراة على قناة الكأس المُعلق “أحمد الطيب”، كما أعلنت شبكة قنوات بين سبورت عن قيام قناة beIN Sports HD1 ببث المباراة، ويعلق عليها المُعلق “على محمد علي”

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن Al Ahly vs Bayern القنوات الناقلة المفتوحة المجانيةمشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021

أما عن مشوار الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2021، فقد فاز الأهلي على فريق الدحيل القطري في دور الثمانية التمهيدي بهدف دون رد، وأحرز هدف الفوز للأهلي اللاعب “حسين الشحات”، وذلك في الدقيقة 30 من عمر المباراة، وكان هدف التأهل للدور نصف النهائي، حيث يواجه النادي الأهلي اليوم البايرن الألماني في المباراة قبل النهائية، حيث يتابع هذه المباراة عشاق الساحرة المستديرة بشغف بالغ.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Atlantic Bird 2 8 غربا 11054 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 مفتوح Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11566 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 مفتوح Astra 3A 23.5 شرقا 11565 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 مفتوح

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غربا 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD “مفتوحة مجانية” الناقلة مباراة الأهلي اليومتردد قناة بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD 1تردد قناة الكأس 3 HD المجانية المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ على نايل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4 مفتوح

تردد قناة الكأس HD3 القطرية الناقلة مباراة الأهلي اليوم ضد البايرن عربسات

الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح التشفير Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4 مفتوح

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن شرف – محمد هاني

علي معلول – بدر بانون – أيمن شرف – محمد هاني خط الوسط المدافع: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات

عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات خط الوسط المهاجم: محمد مجدي قفشة – طاهر محمد طاهر.

حراسة المرمى: مانويل نوير

مانويل نوير خط الدفاع: بنيامين بافارد- بواتينج- دافيد ألابا- ألفونسو ديفيز

بنيامين بافارد- بواتينج- دافيد ألابا- ألفونسو ديفيز خط الوسط: جوشوا كيميتش- مارك روكا- مولر- كومان- جنابري

جوشوا كيميتش- مارك روكا- مولر- كومان- جنابري الهجوم: ليفاندوفسكي

عام 1977 في لقاء ودي، وفاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأهلي كلا من النجم محمود الخطيب، وشريف عبد المنعم.

عام 2012 في مباراة ودية بقطر فاز يايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي بايرن اللاعب الكرواتي أوليتش، وأحرز هدف الأهلي اللاعب محمد بركات.

تشكيل فريق الأهلي المُتوقع اليوم ضد بايرن ميونيختشكيل لاعبي بايرن ميونيخ المُتوقع ضد الأهليتاريخ لقاءات الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني