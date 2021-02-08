متاح قرض آهل بدون فوائد وبدون كفيل بأقساط ميسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية

متاح قرض آهل بدون فوائد لكل السعوديين التي يتوافق معها الشروط الواجبة للحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وذلك التمويل ينال أقبال عالي من المواطنين السعوديين لما يمتلكه من مزايا عديدة حيث يمنح قرض منتج آهل بدون فوائد مالية حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي لتخفيف على الأسر الفقيرة بالسعودية وتحمل جزء من أعبائها كما يسمح بتقسيط منتج آهل لمدة 5 سنوات بشرط الألتزام في السداد كما وفر البنك بالحصول على القرض عبر رابط التقديم على قرض منتج آهل الذي يتبع بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة كما أنه مرخص من ساما المعروف بمؤسسة النقد العربي السعودي

مزايا الحصول على قرض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

قرض آهل من أهم القروض التمويلية الميسرة التي يبحث عنها الكثير من السعوديين في المملكة لأنه يتميز بالعديد من المزايا التي سوف نشرحها بالتفصيل عبر موقع ثقفني كما يلي

أمتاز منتج أهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بأنه لجميع السعوديين من السكان الأصليين فقط لا غير

قرض آهل يصل مبلغ التمويل المطلوب إلى ستون ألف ريال سعودي كحد أقصى عند الأقتراض من بنك التنمية الاجتماعية

فترة تقسيط ميسرة لمدة 5 سنوات من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة والمعروف باسم بنك التنمية الاجتماعية

يمنح تمويل منتج آهل بدون كفيل للعاملين السعوديين في القطاع الحكومي

التمويل يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه الشرعية وتحت مسؤلية وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية

كافة الشروط والاحكام المطلوبة من أجل الموافقة على قرض منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

على جميع المتقدمين معرفة جميع الضمانات والمستندات والشروط الواجبة للحصول على موافقة من منتح آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية كما يلي