تردد قناة مكسبي الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات.. لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

يتزايد البحث الآن عن تردد قناة مكسبي الجديد ، على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة المباراة الهامة بين النادي الأهلي ونادي بايرن ميونخ، في الدور النصف نهائي من بطولة كاس العالم للأندية ، التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة 8:00 مساء حسب التوقيت المحلي للقاهرة، الساعة التاسعة 9:00 مساء حسب التوقيت المحلي للدوحة ومكة المكرمة.

تردد قناة مكسبي الجديد

يتقرب الملايين من مشجعي النادي الأهلي هذا اللقاء الحماسي الكبير، أمام بطل أوروبا الضخم بايرن ميونخ في إطار الدور النصف نهائي في كأس العالم للأندية، حيث يبحث النادي الأهلي الليلة إلى تحقيق الفوز المعجزة على نادي كبير وعريق، البايرن لم يتلقى أي هزائم في تلك البطولة أبدًا.

كأنها حكر عليه فهو المتوج بها 3 مرات على التوالي في السنوات الماضية، لذل يبحث الأهلي الليلة على كسر اللعنة والتغلب على البطل الأوحد في تلك البطولة، فهل يفعلها الأهلي وهل يتمكن ما إلحاق الهزيمة بالبايرن النادي الألماني القوي والعريق ، من الفائز الليلة في توقعات كبار المحللين.

كل الأعين الآن صوب ملعب الريان في انتظار صافرة الحكم، التي ستعلن بدء الملحمة الكروية الكبرى التي ستجمع ما بين الشياطين الحمر المصريين والمارد الأحمر الألماني، جميع التحليلات تميل كفتتها صوب البايرن فهو بكل الحسابات والمقاييس الكروية هو النادي الأقوى في تلك البطولة.

لكن الأهلي ليس بالخصم السهل، فهو يملك تاريخ كبير وعريق ويملك مجموعة من اللعيبة الرجال، ويملك المهارات ولكنه يفتقر إلى عنصر اللقوة البدنية والسرعة والأداء الطويل ، فماذا سيفعل الأهلي للتغلب على مشكلاته والصمود لأكبر وقت ممكن أمام المان شافت الليلة.

تردد قناة مكسبي على النايل سات

نستعرض معكم الآن التردد الجديد للقناة الناقلة للمباراة الليلة.