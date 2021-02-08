عروض تمويل الأهلي الشخصي بمناسبه بداية العام حتي فبراير بنسبه منخفضه

تسال الكثير من المواطنين السعوديين عن عروض تمويل الأهلي الشخصي وذلك مع بداية العام الجديد وحيث جاءت العروض لتشمل جميع السعوديين والوافدين إليها عبر شروط تم وضعها من قبل البنك الأهلي، حيث تم الإعلان علي عروض تمويل الأهلي الشخصي و شروط فتح حساب جاري عبر صفحه البنك الأهلي السعودي علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي سوف نوضحها لكم من خلال المقالة الأتية.

عروض تمويل الأهلي الشخصي

اعلن البنك الأهلي عن عروض تمويل الأهلي الشخصي والذي يبدأ من بداية العام وحتي 13 فبراير 2021 وذلك لتلبيه كل ما يحتاج المواطن السعودي ولجميع عملاء البنك، عروض تمويل الأهلي الشخصي متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها والتي تعمل علي تمويل جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي وعملاء الرواتب بمعدل نسبه سنوي منخفض، كما يشمل أيضا عروض تمويل الأهلي الشخصي المتقاعدين والعسكريين والرواتب المعتمدة بالحصول علي التمويلات، ويعتمد أيضا علي تمويل الأهلي الشخصي علي معدل نسبه منخفض تبدأ من 2.98% ورسوم إدارية تصل إلي 1% من مبلغ التمويل ولا تزيد عن 5000 ريال.

شروط تمويل الأهلي الشخصي

تم وضع عده شروط وفقا للبنك الأهلي السعودي والتي يجب توافرها فيه للحصول علي عروض تمويل الأهلي الشخصي، وتكتمن هذه الشروط في الأتي:

الجنسية: سعوديين ومقيمين.

سعوديين ومقيمين. القطاعات: تشمل العروض القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المعتمد من البنك لتحويل الراتب.

تشمل العروض القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المعتمد من البنك لتحويل الراتب. الرواتب: يجب أن يكون حد ادني الرواتب للسعوديين 3000 ريال والمتقاعدين 2500 ريال والمقيمين 4000 ريال.

يجب أن يكون حد ادني الرواتب للسعوديين 3000 ريال والمتقاعدين 2500 ريال والمقيمين 4000 ريال. مده الخدمة: للسعوديين في الحكومي شهر والخاص سنه وبالنسبة للشركات الكبري 3 اشهر للسعوديين والمقيمين أيضا أما بالنسبة للسعوديين والمقيمين في القطاع الخاص سنه.

للسعوديين في الحكومي شهر والخاص سنه وبالنسبة للشركات الكبري 3 اشهر للسعوديين والمقيمين أيضا أما بالنسبة للسعوديين والمقيمين في القطاع الخاص سنه. مبلغ التمويل: يكون حد ادني مبلغ التمويل 5000 حتي 1500000 ريال.

يكون حد ادني مبلغ التمويل 5000 حتي 1500000 ريال. العمر: يجب أن يكون عمر السعوديين 18 سنه أما المقيمين 22 سنه ولا يزيد عن 60 عام.

الحصول علي تمويل الأهلي

يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالحصول علي عروض تمويل الأهلي الشخصي وذلك بعد توافر الشروط الموجودة بالأعلى، يجب عليه اتباع الخطوات الأتية لنجاح تقديم الطلب وهي:

دخول صفحه التقديم الخاصة البنك الأهلي.

ملئ البيانات صحيحه مثل الاسم ورقم البطاقة أو الهوية.

تحديد إذا كنت عميل مع البنك أم لا.

اختيار نوع المنتج الذي ترغب به.

اختيار اللغة العربية وبعدها الضغط علي إرسال.

وفي النهاية يتم تقديم الطلب بنجاح وبعدها يتم التواصل مع العميل مباشره لاستكمال الحصول علي عروض تمويل الأهلي الشخصي.