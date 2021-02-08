عامل صحي حُقن بما يعادل 5 جرعات لقاح بالخطأ

موسكو ـ وكالات: تلقّى عامل صحي في سنغافورة بالخطأ 5 جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وفقا لتقرير نشره موقع روسيا اليوم. جاء ذلك أثناء تمرين على التطعيم يوم 14 يناير الماضي، وكان بسبب خطأ بشري ناتج عن انقطاع الاتصال بين أعضاء فريق التطعيم، حسب ما ذكر مركز سنغافورة الوطني للعيون. ووفقا للتقرير لم يحدث شيء للموظف، وهو بصحة جيدة، دون أي ردود فعل سلبية أو آثار جانبية، ووُضع الموظف في مستشفى سنغافورة العام لمزيد من المراقبة، قبل أن يخرج من المستشفى بعد يومين. ووفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية فإن إعداد لقاح “فايزرـ بيوإنتيك” يتضمن تخفيف أمبولة اللقاح بكمية قدرها 1.8 مليلتر من المحلول الملحي، بعدئذ يُسحب منها 0.3 مليلتر، وتُحقن للشخص لتطعيمه. ولذلك فإن الخطأ الذي ارتُكب، وهو عدم تخفيف الأمبولة، أدّى إلى حصول العامل الصحي على 5 جرعات من اللقاح مرة واحدة.

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