كمامات مقلدة بمستشفيات واشنطن

واشنطن ـ د ب أ: أعلنت عشرات المستشفيات في ولاية واشنطن أن أقنعة وجه طبية “كمامات” من طراز “إن 95″ مستخدمة على نطاق واسع للوقاية من فيروس كورونا حاليا، يعتقد أنه تم شراؤها من شركة “3إم” هي مقلدة، ولم تصنعها الشركة. وذكرت صحيفة “سياتل تايمز” أنه بعد تلقي إشعار من شركة “3 إم” حول احتمال أن تكون بعض الأقنعة مزيفة، نبهت جمعية مستشفيات ولاية واشنطن الجمعة مستشفيات الولاية وطلبت منها سحب الأقنعة التي يحتمل أنها مزيفة من إمداداتها.

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