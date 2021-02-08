جدة - نرمين السيد - عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا اليوم بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الذى سيعقد فى وقت لاحق اليوم.





وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، ترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة بهدف بلورة موقف عربى موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا تشاوريًا بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.